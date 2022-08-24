Mehmetçik, Tel Abyad'ın güneyindeki El Humeyra köyünde ihtiyaç sahibi 50 aileyi tespit ederek sıcak yemek ve gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Her ay ortalama 20-25 köyde bu yardım faaliyetini düzenleyen Mehmetçik, kuraklığın vurduğu ve içme suyu kaynaklarına erişim konusunda zorluk yaşanan köylerde de her ay en az 60 ton su dağıtıyor.

TSK, bölgede 11 okulun bakım-onarım çalışmasını yürüterek yüzlerce öğrencinin eğitime ulaşmasını sağladı.

Türk askerleri, Tel Abyad'ın El Humeyra köyündeki 45 öğrencinin bulunduğu ilkokulda oyuncak, kıyafet ve kırtasiye dağıtımı düzenledi. Ayrıca teröristlerin hasar verdiği 4 cami de onarım çalışlarının ardından ibadete açıldı.

Tel Abyad’daki köylerde düzenli olarak bilgilendirme programları gerçekleştiren TSK, güney kırsalındaki köylerde yaşayan 5 bin 500 kişiyi bu programlarla mayın/EYP konusunda bilgilendirdi.