Geçtiğimiz Günlerde Czn Burak Olarak Tanınan Şef Burak Özdemir’i Şehre Desteğe Getiren Türes Kahramanmaraş Şube Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, Bu Kez Komşu Vilayetlerin Türes Şube Başkanlıklarından Destek İsteyerek, Depremden Etkilenen Vatandaşlar İçin Yemek Dağıttı.

Bu Kapsamda Türes Adana Şubesi, sosyete pazarı önünde kurduğu stantla; adana yöresine ait 1500 kişilik yemeği vatandaşlara ikram etti.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Türes Kahramanmaraş Şube Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, çadırkentler dışında farklı noktalarda da depremden etkilenen vatandaşların ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz ve devam edeceğiz” dedi.