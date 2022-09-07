Başkonuş yaylası Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda türes derneği Kahramanmaraş başkanı Serhan Erdoğanyılmaz’ın girişimleri sonucu kente gelen Bingöl ve yönetim kurulu kervanhan’da ağırlandı
Yapılan kahvaltının ardından Alpedo-Kervan lezzet grubu yönetim kurulu başkanı Sami Kervancıoğlu tarafından misafirlere dondurma şovu yapıldı.
TÜRES Derneği Başkanı Ramazan Bingöl’ün baltayla kestiği Maraş dondurması yiyenlerin beğenisini topladı
Burada açıklamalarda bulunan Kervancıoğlu, “kentimizi tanıtmak için el ele vereceğiz.” dedi.
TÜRES Derneği Kahramanmaraş Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz ise kendileri kırmayıp Kahramanmaraş’a gelen bingöl’e teşekkür etti.
TÜRES Derneği Başkanı Ramazan Bingöl de yapılan çalışmalarla kent mutfağının ilerlediğini belirtti.