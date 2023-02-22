Depremin İlk Gününden Bu Yana Depremden Etkilenen Vatandaşların Tüm İhtiyacını Üstlenen Türes, Koordinasyon Merkezi Enfes Premium’da Tüm İmkânlarını Seferber Etti.

Aynı Zamanda Şehirle Birlikte Esnaflarında Ayağa Kalkmasını Sağlamak Adına Türes Ev Sahipliğinde Yeme-İçme Sektörü Enfes Premium’da Bir Araya Geldi.

Önümüzdeki Süreçte Yapılması Gerekenlerin Planlandığı Birliktelikte Esnaf Ve Vatandaşların İhtiyaçları Masaya Yatırıldı.

Konuyla İlgili Aksu Haber’e Konuşan Türes Kahramanmaraş Şube Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, “Kahramanmaraş Türes olarak bu zamana kadar yüzbinlerce vatandaşımıza elimizden gelen desteği verdik bu süreçten sonrada desteklerimizi esirgemeyeceğiz, yavaş yavaş toparlanmamız lazım bu yönelik faaliyetlerimize yeme-içme sektörü ile başladık. Bizler ayağa kalkarsak vatandaşlarımızla birlikte hep beraber ayağa kalkacağız” Dedi.

Enfes Premium-Nişantaşı Corner İşletmecisi Ahmet Nail Polat’ta Ev Sahipliğini Gerçekleştirdiğimiz Bu Toplantıda Kahramanmaraş İçin Yapılması Gerekenleri El Birliğiyle Başaracağız, inşallah bu Cuma gününden itibaren faaliyetlerimize başlayıp hep birlikte ayağa kalkacağız” İfadelerini Kullandı.