Erdoğanyılmaz Burada Yaşanan Süreçte Güçlü Olmaya Çok İhtiyaçlarının Olduğunu Söyledi.

Erdoğanyılmaz Konuşmasının Devamında Şehrin Sanayisi Hakkında Da Bilgiler Paylaştı.

Enkaz Kaldırma Çalışmaları Hakkında Bilgiler Paylaşan Türes İl Temsilcisi Serhan Erdoğanyılmaz Çocukluklarının Ve Gençliklerinin Sadece Anılarda Kaldığını Söyledi.

Türes İl Temsilcisi Serhan Erdoğanyılmaz Deprem Bölgesi Kahramanmaraş’tan Anıtlar Kuruluna da Çağrıda Bulundu.

Erdoğan Yılmaz Sözlerini Bitirirken El Birliği İle Bu Yaraları Sarma Zamanının Olduğunu Söyledi.