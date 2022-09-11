Kalite ve fiyat dengesiyle en iyi turizm destinasyonlardan biri olan Antalya, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde hayata geçirilen "Sağlıklı ve Güvenli Turizm Sertifikası"yla daha çekici hale geldi.

Sağlıklı, güvenilir ve nitelikli turizmle her yaş grubundan turistin tercih ettiği kentte, lüks tesislerin yanı sıra butik otellerde ve pansiyonlarda da hizmet sunuluyor.

Toplam 2 bin 575 tesisin, 635 bin yatak kapasitesinin bulunduğu Antalya'da, yaz sezonu bitince kapanan birçok tesisin, yapılan rezervasyonlar sayesinde kışın da açık kalması için sektör temsilcileri çalışmalara başladı.