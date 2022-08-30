Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aksu TV’de yayımlanan “Gündem Özel” programına konuk oldu. Kahramanmaraş Kalesi’nde Kurtuluş Şükür moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Başkan Hayrettin Güngör, Gazeteci Bekir Doğan, Neşe Yıldızhan, Mahmut Beyaz ve Zekeriya Okutucu’nun sorularını yanıtladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör programda, ulaşım yatırımlarından dönüşüm projelerine, restorasyon çalışmalarından turizm yatırımlarına kadar pek çok konuda bilgiler aktardı.

Yatırımlarımız Artarak Sürüyor

Hayata geçirilen yatırımların artarak devam ettiğini vurgulayan Başkan Hayrettin Güngör, “Göreve geldiğimizde ilk işimiz paydaşlarımızla istişareler yaparak şehrimizin eksiklerini tespit etmek oldu. Bu noktada da eksiklerimizi büyük bir titizlikle tespit ederek planımızı oluşturduk. Bu süreçte belediyemizin sürdürülebilir mali yapısını ve insan kaynağını sağladık. Yatırım kapasitemizi her geçen yıl artırarak sürdürüyoruz” diye konuştu.

Şehrimizin 100 Yıllık Geleceğine Katkıda Bulunuyoruz

Şehirde devam eden altyapı yenileme çalışmalarına ilişkin bilgiler aktaran Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizin çok ciddi altyapı yatırımlarına ihtiyacı vardı. Özellikle Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimizin içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının büyük bir kısmının yenilenmesi gerekiyor. Şebekedeki kayıp kaçak oranı yüksek. Suyumuzun yarısı kullanılmadan hatlarda kayboluyor. Tabi bu da maliyetlerimizi artırıyor. Dolayısıyla bu bölgelerde geniş kapsamlı bir altyapı yenileme çalışması gerekiyordu. Bunun için ciddi bir çalışma yaptık. Bu noktada, AB Fonu’ndan yarısı hibe diğer yarısı ise çok uzun vadeli kredi olmak üzere toplamda 100 Milyon Euro finansman sağladık. Sağladığımız bu finansmanın tamamına yakını altyapı çalışmalarımızda kullanılacak. Çalışmalarımızla şehrimize yeni içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı kazandırıyoruz. İnşallah altyapı çalışmalarımız sayesinde şehrimizin en az 100 yıllık geleceğine katkıda bulunacağız” ifadelerini kaydetti.

Dönüşüm Projelerimiz Devam Ediyor

Şehirde dönüşüm projelerinin büyük bir hızla ilerlediğini belirten Başkan Hayrettin Güngör sorulan soruya, “Şehrimizde dönüşüm ihtiyacı olan alan sayısı çok fazla. Özellikle Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimizde mevcut yapıların yaklaşık yüzde 40’ının dönüşüme ihtiyacı var. Bu noktada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve TOKİ iş birliğiyle şehrimizde gerçekleştirdiğimiz dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Tarihi Maraş Kalemizin restorasyonunu bitirerek hizmete açtık. Tarihi Kapalı Çarşımızda başlattığımız cephe yenileme çalışmalarımızı da nihayetlendirdik. Tekke Kentsel Dönüşüm projesinde de süreçler devam ediyor. Rezerv konutlarda son aşamaya gelindi. İnşallah Tekke’de tarihi dokumuza uygun bir projeyi hükümetimizin desteğiyle Kahramanmaraş’ımıza kazandıracağız” şeklinde yanıt verdi.

Hedeflediğimiz Sürede Hizmete Alacağız

Gazetecilere şehir merkezinde 350 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen projelere ilişkin güncel durumu aktaran Başkan Hayrettin Güngör, “Büyük bir özenle ve gayretle hazırladığımız Ulaşım Master Planı çerçevesinde şehir genelinde ulaşım yatırımlarımız büyük bir hızla sürüyor. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla şehrimizin ulaşım ağını geliştirmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz. Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak ve Kanlıdere’nin yeni köprüsünde ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Hedeflediğimiz süre içerisinde her iki projemizin de açılışını gerçekleştirerek hizmete alacağız. Binevler Caddesi Yenileme projesi kapsamında bölgede alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor. Proje kapsamında Binevler bölgesine 80 bin metrekare yaya yolu, 4 kilometre yürüyüş yolu ve 4 kilometre bisiklet yolu kazandırılacak” diye konuştu.

Tarihi Konaklar Restore Ediliyor

Başkan Hayrettin Güngör, “Sarayaltı – Kanlıdere – Kale Bağlantı Yolu projemiz şehir merkezinin trafik yükünü hafifletmesi bakımından son derece önemli bir yatırım. Bölgede kamulaştırma çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. Bu projeyle yolun genişliği yaklaşık 6 metreden 18 metreye çıkarılacak. Proje kapsamında bölgede bulunan 3 konağımızı da restore ederek şehrimizin turizm alanlarına kazandıracağız. İhale aşamasını tamamladık. İnşallah 18 Milyon TL’lik yatırımla Kadıoğlu dâhil üç tarihi konak kısa süre içerisinde restore edilerek kültür yapılarımızın arasında yerini alacak” dedi.

Merkezin Trafik Yükünü Alıyor

İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı ile Güney Bağlantı Yolu’nda devam eden çalışmalara ilişkin bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Şehrimizin yeni cazibe merkezlerinden Önsen bölgesine ulaşım sağlayacak ve şehir merkezi ile arasındaki mesafeyi 22 kilometreden 10 kilometreye düşürecek olan İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı’nda da çalışmalarımız hızla sürüyor. Asfalt, ışıklandırma ve korkuluk uygulamalarımızı da kısa süre içerisinde tamamlayarak İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarımızı hizmete alacağız. Güney Bağlantı Yolumuz da şehrimiz için son derece önemli bir güzergâh. Burası 4 kilometre uzunluğunda, 55 metre genişliğinde ve Ağcalı Kavşağı ile Adana Yolu’na direkt bağlantı sağlayacak bir arter. Proje kapsamında bölgede altyapı çalışmaları ve sanat yapılarının imalatı tamamlandı. İnşallah asfalt çalışmalarımızı da kısa süre içerisinde tamamlayarak Güney Bağlantı Yolu’nu hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bu projemizle Hal Kavşağı ve Madalyalı Kavşak üzerindeki trafik yükünü de azaltıp Kayseri Yolu’ndan Adana Yolu’na direkt bağlantı vermiş olacağız. Projemizin ikinci etabında ise Adana Yolu’nu Havaalanı Kavşağı’na bağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Kuzey Çevre Yolu’nun Projesinde Son Aşama

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin kuzey kısmını transit olarak çalışma alanlarına ve sanayi bölgelerine bağlayan Kuzey Çevre Yolumuz da şehrimiz için son derece önemli bir arter. Burası toplamda 30 kilometre uzunluğunda. 10 kilometrelik kısmı Büyükşehir Belediyemizin kendi imkânları doğrultusunda yapılarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuştu. Kuzey Çevre Yolumuzun giriş ve çıkışındaki toplam 20 kilometrelik kısmın da Karayolları’na devredilmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız talimat vermişti. Karayolları Genel Müdürlüğü de güzergâhın giriş ve çıkışındaki toplam 20 kilometrelik bölümün yapımını ve açılan kısımların ıslah edilmesini üstlendi. Bu 20 kilometrelik kısmın yaklaşık maliyeti 2 Milyar TL. Proje aşamasında sona gelindi. İnşallah Kuzey Çevre Yolumuzun kalan 20 kilometrelik kısmı da Karayolları tarafından tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak” diye konuştu.

Şehrimize Yakışır Bir Spor Kompleksi İnşa Edeceğiz

Yeni stadyum çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Güngör, “Şehrimizde iki tane stadyumumuz var ancak ikisi de depremsellik standartlarını karşılamadığı için profesyonel müsabaka oynanamıyordu. Ayrıca 12 Şubat Stadyumumuz zamanla şehir içerisinde kalmıştı. Bu noktada stadyumumuzu taşıma kararı aldık. Her iki alanda da dönüşüm projelerimiz devam ediyor. İhale aşamasının tamamlanmasının ardından Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun bulunduğu alana stadyum, tam olimpik yüzme havuzu, antrenman sahaları, kulüp binası, bisiklet ve yürüyüş yolları, spor alanları gibi sosyal donatı alanlarını içerisinde barındıran şehrimize yakışır bir spor kompleksi kazandıracağız” dedi.

El Birliğiyle Hayata Geçireceğiz

Şehir Meydan projesi hakkında da bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Şehrimizin tam ortasında bulunan hem tarihi dokuyu bozan hem de fonksiyonelliğini yitirmiş bir Özel İdare binamız vardı. Buranın daha fonksiyonel hale getirilmesi konusunda bir proje hazırladık ancak hem maliyeti çok yüksek oluyor hem de çok fonksiyonel bir hale getirilemiyordu. Ayrıca bu bina deprem standartlarını da karşılamıyordu. Bu binanın yıkılması noktasında hemşehrilerimizden ciddi talepler de alıyorduk. Özel İdare İş Merkezi’nin de içerisinde bulunduğu 40 dönümlük alanda şehrimize yakışır bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bölgede hafriyat çalışmaları sürüyor. İnşa edeceğimiz yeni meydanda en az bin 500 araçlık bir otopark, yeni cazibe alanları, yeme içme mekânları ve sosyal alanlar yer alacak. Projemizin hayata geçirilmesi noktasında da hiçbir hak sahibimizi mağdur etmeyeceğimiz taahhüt ettik. Projenin yapım aşamasıyla ilgili süreçte esnaflarımızı sık sık bilgilendireceğiz. Proje kapsamında Valilik binamızı da Kültür Park’ın bulunduğu alana taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Kültür Sanat Etkinliklerimiz Devam Edecek

Kültür sanat etkinliklerinin artarak devam edeceğini belirten Başkan Güngör, “Şiir ve edebiyatın başkenti olarak şehrimize yakışır, farklı yaş gruplarından vatandaşlarımıza yönelik çeşitli kültür sanat etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle sanatımızı ve kültürümüzü gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Yaz Konserleri kapsamında birbirinden değerli isimleri şehrimizde misafir ettik. Hemşehrilerimizin etkinliklerimize göstermiş olduğu yoğun ilgi bizleri de son derece memnun etti. İnşallah etkinliklerimiz önümüzdeki süreçte artarak devam edecek. İnşallah bu yıl şehrimize yakışır bir de dondurma festivali düzenleyeceğiz. Bu tür organizasyonlarla şehrimizin turizm potansiyelinin ve katma değerinin de artacağını ümit ediyorum” dedi.

Turizm Potansiyelimizi Artırıyoruz

Turizm alanlarında devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Kahramanmaraş’ımız pek çok şehre nasip olmayan çok güzel doğal miras alanlarına sahip. Yedikuyular Kayak Merkezi, Yeşilgöz Mesire Alanı, Fırnız, Aksu Gözü, Ali Kayası, Başkonuş, Yavşan Yaylası bunlardan sadece bazıları. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bölgelerin doğal yapısını muhafaza ederek gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmalarıyla şehrimizin turizm altyapısını daha da güçlendirmeye gayret ediyoruz. Yeşilgöz Mesire Alanı’nda birinci etap çalışmalarımızı tamamladık, ikinci etaba başladık. Bölgenin dokusuna uygun bir restoran inşa ediyoruz. Fırnız’da da dönüşüme başlayacağız. Fırnız’ı yolu, yeme içme mekânları ve gezi alanlarıyla çok güzel bir mekân haline getireceğiz. Çamlıca Sosyal Tesisleri’nde başlattığımız çalışmalar da büyük bir hızla sürüyor. Bölgeye yeni restoran ve kafeterya inşa ediyoruz. Ali Kayası Cam Seyir Terası’nda da süreçler devam ediyor. Türkiye’nin en güzel cam teraslarından birisini şehrimize kazandıracağız” dedi.

Yedikuyular’ı Daha Cazip Hale Getireceğiz

Yedikuyular Kayak Merkezi’nin Kahramanmaraş ve bölge şehirler açısından önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yedikuyular Kayak Merkezi’miz bölgenin en uğrak kış turizm merkezlerinden bir tanesi. Şehir merkezine çok yakın ve ulaşımının kolay olması dolayısıyla hemşehrilerimizin yanı sıra şehir dışından gelen misafirlerimizin de sıklıkla ziyaret ettiği bir mekân. Yedikuyular Kayak Merkezi’mizin turizm altyapısını ve potansiyelini artırmak için bir dizi çalışma gerçekleştirdik ve yol haritamızı hazırladık. Bölgede yeme – içme mekanlarının ve bungalov evlerinin sayısını artırdık. İnşallah bölgeye yeni konaklama alanları da kazandıracağız. Ayrıca pist uzunluğunu ve sayısını da artırarak Yedikuyular Kayak Merkezimizi daha cazip hale getireceğiz. Böylece Yedikuyular’ı sadece kışın değil her mevsim ziyaret edilebilecek bir mekân haline dönüştüreceğiz” diye konuştu.

Ilıca’nın Turizm Potansiyelini Artıracağız

Ilıca’da gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlara değinen Başkan Güngör, “Ilıca, şehrimizin en önemli turizm alanlarından bir tanesi. Bölgenin turizm altyapısını geliştirmek ve katma değerini artırmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Bölgeye ulaşım sağlayan sorumluluk alanımızdaki yolu baştan uca yeniledik. Daha güzel bir Ilıca için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bölgede konaklama imkanlarını artıracağız. Ayrıca bölgede bulunan yapıların da cephe iyileştirme çalışmalarına ihtiyacı var. Süreçler devam ediyor. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Ilıca’nın turizm potansiyelini artırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyemizin Etrafını Dönüştürüyoruz

Büyükşehir Belediyesi ve KSÜ arasında imzalanan protokolün önemine değinen Başkan Güngör, “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile yaptığımız protokol neticesinde Bahçelievler Kampüsü içerisinde bulunan hizmet binalarını Avşar Kampüsü’ne taşıma kararı aldık. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemizin bulunduğu çevrede bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. İnşallah süreçler tamamlandığında hem üniversitemize kalitesi yüksek yeni binalar kazandırmış olacağız hem de Büyükşehir Belediyemizin bulunduğu alanı daha güzel bir cazibe merkezi haline getirmiş olacağız” dedi.