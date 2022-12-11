Programda konuşan Atalay, "Bazı iyi niyetli olmayanlar, 'Türk-İş 7 bin 785 lira dedi.' diye bizi yargılıyor. Bir haftadır bununla uğraşıyoruz. Biz bunun üstünü konuşacağız, 8-9 olur" dedi.

Atalay sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim asgari ücretle ilgili bir teklifimiz yok. Bir haftadır bununla uğraşıyoruz. O masada olmayan herkes görüş bildiriyor, bize katkı sağlıyor ama bunun bedelini biz ödüyoruz. Bana 'Pazarlık aşağıdan başlar mı?' diyorlar. Biz bunun üstünü konuşacağız, 8-9 olur, teklif önümüze bir gelsin. İnşallah bu son olur, o masada bir de asgari ücretli olur."