Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan depremlerin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yıkım yaşanan bölgeye sevk edilen Türk Kızılay ekipleri, bir yandan arama kurtarma ve barınma sorununun çözümüne yönelik hizmet verirken diğer yandan mobil ve sahra mutfaklar aracılığıyla beslenme ihtiyacının karşılanması noktasında çalışma yürüttü.

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Adana Afet Müdahale Müdürü ve Pazarcık Ekip Başkanı Onur Beyazyeşil, depremlerin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde kurumun teyakkuz haline geçtiğini ve ekiplerin sahaya hareket ettiğini söyledi.
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