Aralarında Türkiye'de eğitim gören Gana, Endonezya, Fildişi Sahili, Bangladeş, Myanmar, Tunus, Filistin ve Fas'tan öğrencilerin bulunduğu Türk Kızılay gönüllülerinden oluşan ekip, Kahramanmaraş'ta kurulan çadır kentlerde depremzedelere yemek dağıtımında görev alıyor.

Türk Kızılay gönüllüsü öğrencilerden 22 yaşındaki Myanmarlı Mın Arkar Tun, 2018 yılından beri Türkiye'de eğitim gördüğünü söyledi.

Deprem bölgesinde 7 gündür yardım çalışmalarına katıldığını belirten Tun, "Millet bahçesinde depremzedelere yardım ettik, sürekli dağıtım oluyor burada. Her türlü yardımcı olduk. Burada hepimiz Müslüman kardeşiz. Hep ele le verip afeti atlatmamız lazım. Zor bir süreçteyiz, destek olmamız lazım diye düşünüyorum." dedi.

- "'Sıra bizde' dedim, ben de hemen geldim"

Myanmar'da 2012'de yaşanan depremde Türkiye'nin ülkesine yardım ulaştırdığına işaret eden Tun, "Myanmar'daki depreme Kızılay gelmişti, o günden bu yana Kızılay'ı biliyorum. Müslüman kardeş olarak yardım etmeye hazırım. 'Sıra bizde.' dedim, ben de hemen geldim. Türkiye ile Müslüman kardeşiz. Türkiye'ye bakarsak Müslüman ülkelere gerçekten yardım eden, her yardıma koşan bir ülke. Türkiye herkese, her yere yardım ediyor." ifadelerini kullandı.

Fildişi Sahili'nden 23 yaşındaki Adama Deme de Erciyes Üniversitesinde eğitim gördüğünü, depremi duyduktan sonra diğer gönüllü arkadaşlarıyla yardıma geldiklerini söyledi.

Türkiye'de burslu eğitim gördüklerini belirten Deme, şunları kaydetti:

"Türkiye, bize bir fırsat verdi, biz burada burslu okuyoruz. Bu millet bizi kendi evladı saydı, hem manevi hem maddi destek verenlere yardım etmeniz gerekir. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Gönüllü olarak buraya geldim. Türkiye ve benim ülkemin çok iyi geçmişi var. Türkiye, benim ülkeme yardım etti ve etmeye devam ediyor. Bizler de size yardım etmeye çalışıyoruz."