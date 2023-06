Ulu camii önünde kurulan "Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi" aracı ile ekiplerce hazırlanan 2 bin kişilik aşure, vatandaşlara ikram edildi.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu, Türk Kızılay'ın her zaman aktif ve sahada olduğunu belirterek, sadece zor zamanlarda değil, birlik ve beraberliğimize katkı sunacak her alanda hizmete hazır olduklarını söyledi.

Hayırseverlere teşekkür eden Şerefoğlu, Türk Kızılay'ın gece gündüz demeden her an her koşulda milletin hizmetinde olduğunu söyledi.