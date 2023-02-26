Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından afet koordinasyon merkezlerince belirlenen il, ilçe merkezleri ve kırsal bölgelerdeki yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Başta gıda, temizlik ve hijyen malzemeleri olmak üzere bölge insanının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Türk Kızılay, bu kapsamda Türkoğlu'nda yardım faaliyetlerinde bulundu.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin, şube olarak vatandaşlardan toplanan yardım malzemelerini depremzedelere dağıttıklarını bildirdi.



