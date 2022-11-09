Valimiz Ömer Faruk Coşkun, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade ve beraberindeki heyet, KSÜ Mühendislik Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrencilerine ait stantları gezdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım; savunma sanayimizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına ve geliştirilmesine önemli katkı sunan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına, böyle önemli bir tanıtım etkinliğini ilimizde, üniversitemizde düzenledikleri için teşekkür etti.

TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Emekli Tümgeneral Sadık Piyade, Vakfın amaçlarına ve faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı.

Vali Coşkun ve Vakıf Genel Müdürü Sadık Piyade, TSK Güçlendirme Vakfına bağışta bulanan bağışçılarımıza plaket takdiminde bulundu.