Wi-Fi hizmetinin verildiği yerler arasında Kahramanmaraş Atatürk Parkı'na kurulan çadır kent de yer alıyor. Toplam 807 çadırda barınan 8 bin 345 depremzedenin gıda, giyim, ısınma ihtiyaçlarının karşılandığı parkın girişinde yer alan idari binada sık sık anonslarla bilgilendirme yapılıyor.

Başta il dışına gidecek otobüslerin kalkış saati olmak üzere yemek hizmeti, çocuklara yönelik etkinlikler ve sağlık hizmetleri ile Türk Telekom tarafından sağlanan ücretsiz Wi-Fi hizmetinin verildiği anonslarla duyuruluyor.

Öte yandan, deprem bölgesinde kurulan 46 konteynerkentten 7'sinde fiber altyapı kurulumu tamamlanırken, 2'sinde imalat sürüyor, 36'sında da saha keşif/planlama çalışmaları yürütülüyor.



Ayrıca, 250'nin üzerinde çadırı olan 65 çadırkentten 43'ünde fiber altyapı kurulumu sonlandı, bunların 19'unda Türk Telekom Wi-Fi kuruldu. Söz konusu 65 çadırkentin 5'inde imalat, 17'sinde de saha keşif/planlama çalışmaları