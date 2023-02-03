Afşin ilçesinde de din görevlileri öncülüğünde Şehit Er Ömer Erüstün Meydanında toplanan vatandaşlar Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından din görevlileri adına açıklama yapan Zihni Şahintaş, Kur'an-ı Kerim'in, Allah'ın bütün insanlığa gönderdiği ilahi mesaj olduğunu belirterek, Kur'an-ı Kerim'in hükmünün kıyamete kadar devam edeceğini söyledi.

Kur'an-ı Kerim yakılmasının insanlığa sığmayan bir davranış olduğuna işaret eden Şahintaş, "Geçtiğimiz günlerde İsveç'in Türkiye Büyükelçiliği önünde yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i polis kontrolünde yaktılar. Bu durum tüm İslam alemini derinden yaraladı. Biz bin yıllık tarihimizde, dünyaya hükmettik. Hiçbir zaman haddi aşmadık ve hiçbir milletin dinine, kutsalına saygısızlık etmedik. Gittiğimiz her yere sevgi ve merhamet, güzel ahlak götürdük." diye konuştu.

İsveç’te Kur'an-ı Kerim yakılmasına din görevlileri tepki gösterdi

Afşin’de İsveç’te aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasına tepkiler devam ediyor.

Cuma namazı çıkışında din görevlileri öncülüğünde Şehit Er Ömer Erüstün Meydanında toplanan vatandaşlar Kuranı Kerim’in yakılmasına tepki gösterdi.

Kuran’ı Kerim tilavetinin ardından din görevlileri adına açıklama yapan Zihni Şahintaş, Kuran’ı Kerim’in, Allah’ın bütün insanlığa gönderdiği ilahi mesaj olduğunu belirterek, Kuran’ın hükmünün kıyamete kadar devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasının insanlığa sığmayan bir davranış olarak nitelendiren Şahintaş, “Geçtiğimiz günlerde İsveç’in Türkiye Büyükelçiliği önünde yüce kitabımız Kuran’ı Kerim’i polis kontrolünde yaktılar. Bu durum tüm İslam alemini derinden yaraladı. Biz 1000 yıllık tarihimizde, dünyaya hükmettik. Hiçbir zaman haddi aşmadık ve hiçbir milletin dinine, kutsalına saygısızlık etmedik. Gittiğimiz her yere sevgi ve merhamet, güzel ahlak götürdük.” Dedi.

“Kuran’ı Kerim’i yakarak İslam’ı yok edeceklerini sanıyorlar”

Kuran’ı Kerim’in güvence altında olduğunu ifade eden Şahintaş, şu ifadelere yer verdi:

“Ey batı, İslam’ın direği Kuran’ı Kerim yakmakla İslam’ı yok edeceğinizi sanıyorsan aldanıyorsun. Kuran’ın koruyucusu Yüce Allah’tır. Bizler batının tarihini de çok iyi biliyoruz. Kafirin hakkı olunca insan hakları devreye giriyor. Ama Müslümanların hakları ve kutsalları olunca sessiz kalıyor, üç maymunu oynuyorsunuz. Sizlerin bir damla petrol için oluk oluk kan akıttığını, savaştan kaçan kadın, yaşlı, çocuk demeden denizin ortasında botları batırdığınızı çok iyi biliyoruz. Ey batı toplumun, Müslüman aleminin huzurunu bozmaya çalışma ve kutsallarımızdan uzak dur. İsveç’te ve diğer ülkelerdeki Kur’an-ı Kerim’e yapılan saygısızlıklardan dolayı kınıyoruz.”

Açıklamanın ardından din görevlileri tarafından dua edilerek, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.

Programa, Afşin Belediye Başkan Vekili Bekir Mert, AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Gümüş, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Emiroğlu, Ülkü Ocakları Başkanı Kenan Karaağaç ile çok sayıda vatandaş katıldı.