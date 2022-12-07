Yi-Üfe, Kasımda Bir Önceki Aya Kıyasla Yüzde 0,74, Geçen Yılın Aralık Ayına Göre Yüzde 98,2, Geçen Yılın Aynı Ayına Kıyasla Yüzde 136,02 Ve 12 Aylık Ortalamalara Göre Yüzde 128,94 Arttı.

Tüfe'deki Değişim 2022 Yılı Kasım Ayında Bir Önceki Aya Göre Yüzde 2,88, Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre Yüzde 62,35, Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Yüzde 84,39 Ve On İki Aylık Ortalamalara Göre Yüzde 70,36 Olarak Gerçekleşti.

Aksu Tv Eko-Gündem Yorumcusu Ekonomist Hikmet Gümüşer Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Tüik Tarafından Açıklanan Kasım Ayı Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi.