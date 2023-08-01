Bu Kapsamda Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Tarafından Dernek Önüne Kurulan Kazanda Aşure Pişirildi.

Aşure Programına Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel Ve Davetliler Katılım Sağladı.

Milletvekili Şahin Ve İl Başkanı Çevredeki Esnaf Ve Vatandaşlara Aşure Kazanından Aşure İkramında Bulundu.

Ardından Açıklamalarda Bulunan Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Başkanı Abdülbaki Kale Aşure Programlarına Katılan Herkese Teşekkür Etti.

Ak Parti İl Başkanı Da Bu Tür Programların Birlik Ve Beraberlik Açısından Önemli Olduğuna Dikkat Çekti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin İse Depremlerin Merkezinde Bu Tip Etkinlikleri Görmekten Mutlu Olduklarını İfade Etti.

