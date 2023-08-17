Tarihler 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'yi gösterdiği sırada Türkiye, Marmara Bölgesi'nde meydana gelen büyük bir depremle uyandı.

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kırılmasıyla meydana gelen 45 saniyelik deprem, İstanbul, Bolu, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da can ve mal kaybına neden oldu.

Resmi rakamlara göre, depremde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 kişi de yaralandı. 5 bin 840 kişi de kayboldu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 24. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, depremin yaşandığı saat olan 03.02'de saygı duruşunda bulunulup, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.