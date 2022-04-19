1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
TÜRKİYE 19.04.2022, 23:35 19.04.2022, 23:37
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur.
Bölgede hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtaları desteğinde operasyonlar devam etmektedir.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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