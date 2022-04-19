1 asker şehit oldu

Valilik tarafında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Irak'ın Kuzeyinde icra edilen Pence-Kilit Harekatı kapsamında 1991 Kayseri/Kocasinan doğumlu Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Mu.Ütğm. Ömer Delibaş Hava Hücum Harekâtı sonrası BTÖ mensuplarınca yerleştirilen mayına basarak yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştur"

MSB'DEN AÇIKLAMA:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş için taziye mesajı yayımladı.





Bakan Akar'ın Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 18 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verildi.



"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük... Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehidin fotoğrafına da yer verildi.