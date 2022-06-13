1 askerimiz şehit düştü!

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehit düştüğünü duyurdu.

Bakanlık tarafından duyrulan acı haberde şu ifadeler kullanıldı;

"Kahraman silah arkadaşımız, 13 Haziran 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehitimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; Kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim."

Şehidin, Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Zarife ve Zülfü Gök çiftinin 3'ü erkek 5 çocuğundan biri olduğu öğrenildi.