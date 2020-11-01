1 Kasım koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Kasım koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 343 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 177 oldu, son 24 saatte 1515 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 325 bin 486'ya yükseldi.
TÜRKİYE 01.11.2020, 19:07
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Kasım koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 2.106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağan üstü durumda olağan üstü fedakârlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun.'' ifadelerini kullandı.
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