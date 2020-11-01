1 Kasım koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Kasım koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 2.106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağan üstü durumda olağan üstü fedakârlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun.'' ifadelerini kullandı.





