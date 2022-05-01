1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı korteji, Gümüşsuyu Caddesi'nden "Hak-iş yürüyor mücadele büyüyor", "Yaşasın 1 Mayıs İşçilerin Bayramı", "İşte Hak-İş, İşte 1 Mayıs" sloganları atarak Kazancı Yokuşu'na geldi.

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakan gruptakiler, daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na geçerek buraya çelenk sundu.

Burada konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, birlik, mücadele ve dayanışma gününde Taksim'de olduklarını anlatarak, "Bu mekan bundan tam 45 yıl önce bir kaosun, bir katliamın, bir ihanetin olduğu yerdir. Birlik, mücadele ve dayanışma için bu alanı dolduran emekçiler ne yazık ki kirli bir organizasyonun ve komplonun kurbanı edilmişlerdir." dedi.

TÜRK-İŞ heyeti Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki sendika temsilcileri ile Kazancı yokuşuna gelen Atalay, burada 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bıraktı. Daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na geçen gruptakiler anıta çelenk sundu.

Tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Atalay, daha sonra beraberindeki heyetle Taksim Meydanı'ndan ayrıldı.

DİSK üyeleri, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

Gümüşsuyu Caddesi'nden "Yaşasın 1 Mayıs” sloganları atarak Taksim Cumhuriyet Anıtı'na yürüyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindekiler, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Çerkezoğlu, bütün Türkiye ve dünya işçi sınıfının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için emek veren, alın teri döken işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." ifadesine yer verdi.

Bakan Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından, bakanlığın 1 Mayıs dolayısıyla hazırladığı videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, işçilerinin emeğiyle büyüyor; emekçilerinin göz nuru, bilek gücü, akıl hüneri sayesinde hız kesmeden yeni hedeflere yürüyor. Daha büyük hedeflere, daima omuz omuza… 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'müz kutlu olsun."

İstanbul'da 1 Mayıs Maltepe Etkinlik Alanı'nda kutlanıyor

DİSK, TMMOB ve TDB üyeleri, Maltepe'deki bir otelin önünde, KESK ve TTB üyeleri ise İdealtepe Köprüsü'nde bir araya gelip etkinlik alanına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşün ardından DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB üyeleri başta olmak üzere çeşitli siyasi parti, sendika, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar, alana gelmeye başladı.

Çok sayıda polisin görev aldığı ve tedbir amaçlı havadan helikopterle de denetimlerin yapıldığı etkinlik alanı, güvenlik amacıyla bariyerlerle kapatıldı.

Üst ve çanta araması yapılan katılımcılar, 6 ayrı güvenlik noktasından geniş güvenlik önlemleri altında etkinlik alanına girdi.

İzmir

İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çok sayıda işçinin katılımıyla, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı.

Etkinliğe, siyasi partiler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de katıldı.

Geniş güvenlik önlemleri arasında üst aramaları yapılarak alana alınan işçiler, Kordon Boyu'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda sanatçı Edip Akbayram konser verdi.

Bolu, Düzce ve Kocaeli

Bolu'da kutlamalar kapsamında, İzzet Baysal Caddesi Bankalar Meydanı'nda toplanan sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri, İzzet Baysal Anıtı önünden Kent Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.

Polis noktalarında aranarak kutlama alanına giren grup üyeleri burada açıklama yaptı.

Açıklamanın ardından grup üyeleri müzik eşliğinde halay çekti.

Düzce'de belediye önünde toplanan sendika, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler, Anıtpark Meydanı'na kadar sloganlar ve marşlar söyleyerek yürüdü.

Kutlamanın yapılacağı alana güvenlik güçlerinin aramasından sonra alınan grup, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Grup, basın açıklamasının ardından müzik eşliğinde eğlendi.

Kocaeli'de de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı.

İzmit ilçesindeki Doğu Kışla Gençlik Parkı'nda toplanan bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşları üyeleri, ellerindeki döviz ve pankartlarla sloganlar atarak Anıtpark'a yürüdü.

Burada yürüyüşe katılan grup sözcüleri konuşmalar yaptı.

Gruptakiler, daha sonra müzik eşliğinde halay çekti, şarkılar söyledi.

Bursa, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik ve Yalova

Bursa'da bazı sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinlikler, Atatürk Stadyumu Meydanı'nda toplanan grupların yürüyüşe geçmesiyle başladı.

Darmstad Caddesi'nde devam eden yürüyüş, Kent Meydanı'nda sona erdi.

Kontrol noktalarından miting alanına alınan katılımcılar, halay çekip şarkılar söyledi.

Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ise HAK-İŞ Konfederasyonu Bursa İl Başkanlığı öncülüğünde bağlı şube başkanlarıyla birlikte 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirildi.

Eskişehir'de bazı sendikalar ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Atatürk Bulvarı'nda toplanarak sloganlar eşliğinde Odunpazarı Meydanı'na yürüdü.

Gruplar, meydandaki etkinliğin ardından dağıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Çarşamba Pazarı'nda toplanan çalışanlar, Kuvayi Milliye Meydanı'na kadar yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, tertip komitesi adına Kristal-İş Şube Başkanı Tangüder Tatar'ın konuşmasıyla sürdü.

Etkinlik, katılımcıların müzik eşliğinde halay çekmesiyle tamamlandı.

Kütahya'da da Zafer Meydanı'nda toplanan Hak-İş Konfederasyonu üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından düzenlenen etkinlik, Deprem Anıtı'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşle başladı.

Geniş güvenlik önlemleri altında meydana gelen grup, yapılan üst kontrollerinin ardından kutlama yapılacak alana alındı. Ellerinde çeşitli pankartlar taşıyan ve sloganlar atan gurup, yapılan konuşmaların ardından müzik eşliğinde halaylar çekip eğlendi.

Çanakkale’de eski Salı Pazarı mevkisinde toplanan çok sayıda katılımcı burada İnönü Caddesi’ne doğru yürüdü.

Buradan Cumhuriyet Meydanı'na gelen vatandaşlar katılım sırasına göre içeriye alındı

Geniş güvenlik önlemleri içindeki kutlamalar olaysız şekilde sona erdi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis

Gaziantep'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Kırkayak Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, Gaziantep'te birçok iş alanında çalışan kişilerin 1 Mayıs'ı kutlamak için parka geldiğini söyledi.

1 Mayıs'ın işçi sınıfının ve bütün emekçilerin uluslararası birlik, dayanışma, mücadele günü olduğunu ifade eden Yılmaz, herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nu kutladı.

Konuşmaların ardından katılımcılar halay çekti.

Şanlıurfa'da işçiler, "Yaşasın 1 Mayıs İşçilerin Bayramı" sloganı atarak Rabia Meydanı'nda bir araya geldi.

Hak-İş Şanlıurfa İl Başkanı Selim Gülsatar, Türkiye'nin bütün emekçileri, kadınları, erkekleri, gençleri, emeklileri, yaşlıları, engellileri, işsizleri, yoksulları, meslek sahipleri olarak tüm dünya emekçileriyle 1 Mayıs'ta birlikte olduklarını söyledi.

Açıklamanın ardından grup meydandan ayrıldı.

Malatya'da, Emeksiz Alt Kavşağı'nda toplanan siyasi parti, sendika, dernek üyeleriyle çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kutlamanın yapılacağı Paşaköşkü Mahallesi'nde bulunan meydana kadar yürüdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da beraberinde CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve partililerle kutlamaların yapılacağı meydana geldi.

KESK Dönem Sözcüsü ve 1 Mayıs Düzenleme Kurulu Başkanı Hasan Akdemir'in konuşmasının ardından katılımcılar halay çekti.

Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen İl Temsilcisi Mustafa Kandemir, 1 Mayıs'ın tüm dünyada ve ülkenin her yerinde coşku, umut ve heyecanla kutlandığını belirtti.

Yıllardır emekleriyle, alın teriyle, insanca çalışma, yaşama mücadelesi verdiklerini aktaran Kandemir, şartların her gün biraz daha kötüleştiğini söyledi.

Adıyaman'da da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısı ile Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Adıyaman Şubesince Demokrasi Parkı'nda basın açıklaması yapıldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ

Edirne'de kutlamalar kapsamında Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen konfederasyon ve sendika üyeleri, Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından açıklama yapan TÜRK-İŞ Edirne Temsilcisi Zeki Şişko, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Tekirdağ'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir araya gelen Hak-İş Konfederasyonu üyeleri, Tekirdağ'da basın açıklaması yaparak taleplerini iletti.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendika temsilcileri ve üyeleri Valilik önünde toplandı

Kırklareli'de Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Şevket Dingiloğlu Parkı'nda toplandı.

Şube Başkanı İbrahim Arı burada yaptığı konuşmada, HAK-İŞ olarak, 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için meydanlarda olduğunu belirtti.

Lüleburgaz ilçesinde de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu'nun düzenlediği 1 Mayıs törenine Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nden siyasi parti ve sendikalar katıldı.

Polis noktasında arandıktan sonra alana giren kalabalık yeni tören alanından Kongre Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe CHP Kırklareli Milletvekilleri Türabi Kayan, Vecdi Gündoğdu, Kristal İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de katıldı.

Kongre Meydanı'nda 1 Mayıs Tertip Komitesi adına Eğitim Sen İlçe Temsilcisi Mehmet Sezgin, Kristal İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş, Petrol İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Özmüş birer konuşma gerçekleştirdi.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur

Antalya'da Aydın Kanza Parkı'nda toplanan sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri, slogan atarak Güllük Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Çeşitli pankartlar taşıyan katılımcılar, davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil ve sendika üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Muğla'da Mehmet Ali Eren Parkı'nda toplanarak yürüyüşe geçen katılımcılar, slogan atarak Hasan Ali Yücel ve Emek caddelerinden Emir Beyazıt Mahallesi'ndeki etkinlik alanına ulaştı.

Sendika temsilcileri, işçilere daha fazla ücret verilmesini, çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti. Konuşmaların ardından katılımcılar, müzik eşliğinde halay çekti.

Kutlamalara Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile sendika başkanları, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Isparta Kaymak Kapı Meydanı'nda buluşan katılımcılar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Etkinlik, açıklamanın ardından sona erdi.

Burdur’da bazı sendika üyeleri, Köprübaşı mevkisinde bir araya geldi. Grup, Gazi ve Atatürk caddelerinden geçerek Demokrasi ve Özgürlük Meydanı'na ulaştı.

Basın açıklamalarının ardından, katılımcılar halay geçerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.