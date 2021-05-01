1 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 525 oldu, 81 bin 302 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 405 bin 199'a yükseldi.



TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT



Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 373 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 40 bin 504’e yükseldi.



Toplamda 47 milyon 504 bin 193 test yapıldı. Bugün yapılan 242 bin 194 testten, 28 bin 817 yeni vaka sayısı, 2 bin 615 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 849 bin 408, bugün iyileşen 81 bin 302 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 405 bin 199’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,4, ağır hasta sayısının ise 3 bin 525 olduğu açıklandı.