1 Şubat koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre, son 24 saatte 124 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 26 bin 117’e yükseldi.



Toplamda 29 milyon 773 bin 125 test yapıldı. Bugün yapılan 141 bin 703 testten 7 bin 719 yeni vaka sayısı, 636 da yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 485 bin 182 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 16 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 370 bin 431’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.9, ağır hasta sayısının ise 1 bin 615 olduğu açıklandı.





