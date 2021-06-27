1 Temmuz'dan itibaren sokak yasakları kalkıyor

Kademeli normalleşmede son aşamaya girilirken Vaka ve vefat sayısının düşmesi, aşılamanın hızlanması Türkiye’nin 1 Temmuz’da tam açılmaya geçmesini sağladı

Salgının seyrinde anormal bir değişiklik olmazsa 3 gün sonra kısıtlamalar sona eriyor, bu Pazar Türkiye son kez evdeydi

Kademelli normalleşme sürecinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamıyordu. 1 Temmuz itibarıyla şehir içi toplu taşımada yaş sınırlaması son buluyor.

Kademeli normalleşme döneminde uygulanan şehirler arası seyahat sınırlamaları da 1 Temmuz itibarıyla kaldırılıyor.

Restoran, kafe ve eğlence yerlerinde saat ve masa sınırlaması kaldırılırken müzik yayınına ilişkin sınırlama saat 24.00'e çekildi.

Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması 1 Temmuz itibarıyla son buluyor, normal mesai düzenine geçiliyor.