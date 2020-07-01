1 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1.192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 201.098, can kaybı 5 bin 150 oldu. Bakan Koca Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir ve Düzce'yi vaka sayısında başarılı illere örnek olarak gösterdi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 150’e yükseldi. Bugün toplam 52 bin 313 test yapılırken, 1,192 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 201,098 oldu.
Bakan Koca: Toplam test sayımız 3,5 Milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200.000’i geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz: Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz.
Bakan Koca: İstikrarlı şekilde azalma gösteren 5 ilimizi de anmak istiyorum;
Tekirdağ 2 hafta içinde günlük ortalama vaka sayısını %31.35 oranında azaltmıştır.
Balıkesir günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde %21.72 oranında azaltmıştır.
Samsun günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde 20.42 oranında azaltmıştır.
Kırşehir günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde 20.27 oranında azaltmıştır.
Düzce günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde 19.91 oranında azaltmıştır.
Gümüşhane'de ise 2 hafta içinde hiç vaka görülmemiştir.
|İmsak
|03:21
|Güneş
|05:08
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:33
|Akşam
|20:05
|Yatsı
|21:43
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|29
|60
|2. Trabzonspor
|29
|58
|3. Sivasspor
|29
|53
|4. Galatasaray
|29
|52
|5. Beşiktaş
|29
|50
|6. Fenerbahçe
|29
|46
|7. Alanyaspor
|29
|45
|8. Göztepe
|29
|38
|9. Antalyaspor
|29
|37
|10. Gaziantep FK
|29
|35
|11. Kasımpaşa
|29
|35
|12. Denizlispor
|29
|32
|13. Gençlerbirliği
|29
|31
|14. Çaykur Rizespor
|29
|29
|15. Malatyaspor
|29
|28
|16. Kayserispor
|29
|28
|17. Konyaspor
|29
|27
|18. Ankaragücü
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|30
|57
|2. Erzurum BB
|30
|53
|3. Adana Demirspor
|30
|51
|4. Bursaspor
|30
|49
|5. Akhisar Bld.Spor
|30
|48
|6. Altay
|30
|47
|7. Fatih Karagümrük
|30
|47
|8. Giresunspor
|30
|44
|9. Keçiörengücü
|30
|41
|10. Ümraniye
|30
|41
|11. Menemen Belediyespor
|30
|39
|12. Balıkesirspor
|30
|35
|13. İstanbulspor
|30
|34
|14. Altınordu
|30
|32
|15. Boluspor
|30
|27
|16. Osmanlıspor
|30
|24
|17. Adanaspor
|30
|20
|18. Eskişehirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|31
|86
|2. Man City
|31
|63
|3. Leicester City
|31
|55
|4. Chelsea
|31
|54
|5. Wolverhampton
|32
|52
|6. M. United
|31
|49
|7. Tottenham
|31
|45
|8. Burnley
|32
|45
|9. Sheffield United
|31
|44
|10. Arsenal
|31
|43
|11. Crystal Palace
|32
|42
|12. Everton
|31
|41
|13. Southampton
|32
|40
|14. Newcastle
|31
|39
|15. Brighton
|31
|33
|16. Watford
|32
|28
|17. West Ham
|31
|27
|18. Bournemouth
|31
|27
|19. Aston Villa
|32
|27
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|71
|2. Barcelona
|32
|69
|3. Atletico Madrid
|32
|58
|4. Sevilla
|32
|54
|5. Villarreal
|32
|51
|6. Getafe
|31
|49
|7. Real Sociedad
|31
|47
|8. Valencia
|32
|46
|9. Athletic Bilbao
|32
|45
|10. Granada
|32
|43
|11. Osasuna
|32
|41
|12. Levante
|32
|41
|13. Real Betis
|32
|37
|14. Real Valladolid
|32
|35
|15. Eibar
|32
|35
|16. Deportivo Alaves
|32
|35
|17. Celta de Vigo
|32
|34
|18. Mallorca
|32
|26
|19. Leganés
|32
|25
|20. Espanyol
|32
|24