1 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 150’e yükseldi. Bugün toplam 52 bin 313 test yapılırken, 1,192 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 201,098 oldu.

Bakan Koca: Toplam test sayımız 3,5 Milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200.000’i geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz: Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz.

Bakan Koca: İstikrarlı şekilde azalma gösteren 5 ilimizi de anmak istiyorum;

Tekirdağ 2 hafta içinde günlük ortalama vaka sayısını %31.35 oranında azaltmıştır.

Balıkesir günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde %21.72 oranında azaltmıştır.

Samsun günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde 20.42 oranında azaltmıştır.

Kırşehir günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde 20.27 oranında azaltmıştır.

Düzce günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde 19.91 oranında azaltmıştır.

Gümüşhane'de ise 2 hafta içinde hiç vaka görülmemiştir.