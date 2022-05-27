1 TL'lik döner izdiham oluşturdu
Açılışı yapılan bir restorantta açılışa özel et döner 1 TL'den satıldı. Kampanyayı duyan vatandaşlar restorantta uzun kuyruklar oluşturdu.
TÜRKİYE 27.05.2022, 17:37
Samsun'un Atakum ilçesinde faaliyete geçen bir restoran, açılışa özel 30 TL değerindeki dönerin fiyatını 1 TL yaptı
Kampanyayı duyan vatandaşlar ise açılış saatinden dakikalar önce restoran önünde yerini aldı.
Uzun kuyruk oluştu
Yoğunluğun yaşandığı restoran önünde metrelerce kuyruk oluştu. Kimi vatandaşlar birden fazla döner almak istediklerini söylerken kimileri ise öğrenci olduklarını ve fırsatı değerlendirmek istediklerini belirtti.
"Biz kazancımızı halk ile paylaşıyoruz"
Restoranın sahibi Halil İbrahim Geçer, "100 kilonun üzerinde döner kesildi. Arada bu şekilde kampanyalarımız olacak. Biz kazancımızı halk ile paylaşıyoruz. Ayda 2 sefer bu şekilde kampanyalar yapmayı planlıyoruz." dedi.
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