1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu!

Kurban Bayramı'na az bir süre kala hayvan pazarlarında hareketlilik arttı. Fiyatların 8 bin TL'den başlayıp, 32 bin TL'ye kadar çıktığı Kocaeli pazarında, en gözde hayvan ise 1 ton 200 kiloluk tosun oldu.

Sahibinin, 'Ağrı'nın gözdesi' diye sevdiği 1 ton 200 kiloluk tosun, 32 bin TL'ye alıcı buldu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kocaeli'de bulunan hayvan pazarlarındaki hareketlilik artıyor.

Canlı hayvan pazarlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, özellikle Doğu ve İç Anadolu bölgelerinden getirilen kurbanlıkları tercih ediyor.

Alıcı ve satıcılar arasında sıkı pazarlık yapılırken, fiyatların geçtiğimiz yıllarla hemen hemen aynı olduğu görüldü.

"AĞRI'NIN GÖZDESİ"

Hayvanlarını Ağrı'dan getirdiklerini vurgulayan satıcı Ümit Çeçen, "15 gündür buradayız, hayvanlarımız yayla malıdır. Buraya 45 hayvan getirdik. 1 ton 200 kilo olan tosunumuz zaten ilk günden 32 bin TL'ye satıldı. Biz 2 senedir bakıyorduk, onu da sattık. Şuan hayvanlarımız bitti. Son 1 tane kalmıştı, onu da bitirdik. Fiyatlarımız da 13 bin TL ile 32 bin TL arasında seyretti" ifadelerini kullandı.