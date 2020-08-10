10 Ağustos koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1193 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 241 bin 997, 5 bin 858 can kaybı oldu. Bakan Koca, 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranını açıklayarak iki ilimize dikakt çekti.
TÜRKİYE 10.08.2020, 21:00 10.08.2020, 21:14
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Ağustos koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip'' ifadelerini kullandı
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