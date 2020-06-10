10 Haziran koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Haziran koronavirüs vaka sayısı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni vaka sayısını duyururken salgını önlemek amacıyla tedbirlere sıkı sıkıya bağlı kalınmak zorunda olduğumuzu da hatırlattı. Bakan Koca ayrıca koronavirüse yakalanan yeni vakaların ve hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasını da paylaştı.

10 HAZİRAN KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

Türkiye'de son 24 saatte 922 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 173 bin 36, can kaybı 4 bin 746 oldu.

YENİ VAKALARDAKİ YAŞ ORTALAMASI 36

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, vaka tablosunu paylaşarak, "Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın %40’ı kadar. YAŞ ORTALAMASI yeni vakalarda 36, vefatlarda 71. Yeni hastalar sebebiyle artan yoğun bakım ihtiyacı düne yakın. Virüsün etkisinin azaldığı fikri riskli. “Normal” olan, tedbirdir." açıklamasında bulundu.