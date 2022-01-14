10 ilde internet dolandırıcılarına operasyon: 7 tutuklama
Isparta merkezli 10 ilde yapılan internet dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.
TÜRKİYE 14.01.2022, 22:23
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, internet üzerinden vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Isparta merkezli Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bolu, Çorum, İstanbul, Samsun ve İzmir'de yapılan operasında, internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda kredi kartı, dijital materyal, teknolojik cihaz ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D., Ö.F.S., O.Ş., E.D., B.Y., Z.G. ve A.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Y.S., H.Y.P., G.A., A.D. ve E.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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