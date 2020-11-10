10 Kasım koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 87 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 11 bin 59’e yükseldi.

Bugün toplam 146 bin 198 test yapılırken, 2 bin 529 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 399 bin 360 oldu. Bugün iyileşen 2 bin 215 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 1 olduğu açıklandı.





BAKAN KOCA'DAN BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Kasım koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın.'' ifadelerini kullandı.