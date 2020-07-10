10 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 10 Temmuz verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 23 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 323 oldu. Bugün toplam 48 bin 787 test yapılırken, bin 3 yeni vaka tanısı kondu. Toplam vaka sayısı ise 210 bin 965 oldu.



İYİLEŞEN, YOĞUN BAKIN, ENTÜBE HASTA SAYISI



Bugünkü bin 493 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 191 bin 883’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 402, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 182 olduğu açıklandı.







BAKAN KOCA: DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Temmuz koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000’in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı.'' ifadelerini kullandı.



