10 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1003 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 210 bin 965, can kaybı 5 bin 323 oldu.
Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 10 Temmuz verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 23 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 323 oldu. Bugün toplam 48 bin 787 test yapılırken, bin 3 yeni vaka tanısı kondu. Toplam vaka sayısı ise 210 bin 965 oldu.
İYİLEŞEN, YOĞUN BAKIN, ENTÜBE HASTA SAYISI
Bugünkü bin 493 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 191 bin 883’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 402, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 182 olduğu açıklandı.
BAKAN KOCA: DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Temmuz koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000’in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı.'' ifadelerini kullandı.
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