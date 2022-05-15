10 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Böylelikle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 95'e yükseldi.
TÜRKİYE 15.05.2022, 15:33
Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylelikle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 95'e yükseldi.
Açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit’te etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 95’e yükseldi" ifadelerine yer verildi.
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