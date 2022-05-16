10 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li 10 terörist etkisiz hale getirildi.
TÜRKİYE 16.05.2022, 13:52 16.05.2022, 14:21
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.
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