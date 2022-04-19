10 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK/YPG ile mücadele araklıksız devam ediyor.

Mlli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de terör örgütüne düzenlenen operasyonla ilgili bilgi paylaştı.

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 teröristin kahraman komandolar tarafından etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

Bakanlık, "Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" mesajını paylaştı.