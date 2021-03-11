10 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Köylüler isyan etti

Otomobilin çarpması sonucu metrelerce fırlayan çocuk, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Durum üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza haberini alan Muhammed Geçen’in yakınlarıyla köylüler kaza yerine koştu. Geçen’in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.



Köylüler 50 kilometre hız sınırı olan Adıyaman- Gölbaşı karayolu Atmalı köyü içerisinde araçların süratle geçmesine tepki göstererek karayolunu trafiğe kapattı. Bir süre trafiğe kapanan yol olay yerine gelen jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucunda yeniden trafiğe açıldı. Çocuğun cenazesi yapılan incelemelerin ardından cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.