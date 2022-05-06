100 kişi hastaneye başvurdu: İçme suyundan numune alındı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, mide bulantısı ve ishal şikayetiyle yaklaşık 100 kişinin hastaneye başvurması üzerine içme suyundan numune alınarak inceleme başlatıldı.
TÜRKİYE 06.05.2022, 11:47
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde ishal ve mide bulantısı şikayetiyle 100'e yakın kişi hastanelere başvurdu.
Hastaneye başvuranların tamamı tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Durumun haber verilmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.
Ekiplerce içme suyundan numune alınarak laboratuvara gönderildi.
Sonuçların hafta sonu belli olacağı öğrenildi.
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