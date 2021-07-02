Bu kez sağlık için değil çevre için günde 10 bin adım atılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında sağlıklı hayat ve temiz çevre için harekete geçti.

"100 milyon adım 100 bisiklet" projesi ile herkesi günde 10 bin adım atmaya davet etti.

Proje 20 Temmuz'a kadar devam edecek

Projeye katılımın ilk şartı günde 10 bin adımın tamamlanması. Sonrasındaysa buna dair ekran resminin "100milyonadim.com"a yüklenmesi ve sosyal medyada "#100milyonadım" etiketiyle paylaşılması gerekiyor.

Şartları yerine getiren 100 kişiye bisiklet hediye edilecek.

20 Temmuz'a kadar devam edecek projeye yaş sınırı olmadan herkes katılabilecek.