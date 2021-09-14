102'si mahrem imam, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde 61'i çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere 102 'mahrem imam' tespit edildi.

EMNİYET YAPILANMASINDA 15 ŞÜPHELİ

Örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde ise 15 şüpheli belirlendi.

8'i 1'inci sınıf, 1'i 2'nci sınıf emniyet müdürü 15 şüphelinin, HTS analiz çalışmaları sonucu sözde üst düzey örgüt mensupları ve bağlı oldukları mahrem imamlarla çok sayıda iletişim kurduğu tespit edildi.

Haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan, örgütsel kodlamalar ile örgüte yüksek derecede bağlı oldukları anlaşılan, bu şekilde silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen şüphelilerin tamamının daha önce kamu görevinden çıkarıldığı ve rütbelerinin söküldüğü belirtildi.

HÜCRE EVLERİNDE SAKLANDIKLARI BELİRLENDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde 61'i çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere 102 'mahrem imam' tespit edildi.

EMNİYET YAPILANMASINDA 15 ŞÜPHELİ

Örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde ise 15 şüpheli belirlendi.

8'i 1'inci sınıf, 1'i 2'nci sınıf emniyet müdürü 15 şüphelinin, HTS analiz çalışmaları sonucu sözde üst düzey örgüt mensupları ve bağlı oldukları mahrem imamlarla çok sayıda iletişim kurduğu tespit edildi.

Haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan, örgütsel kodlamalar ile örgüte yüksek derecede bağlı oldukları anlaşılan, bu şekilde silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen şüphelilerin tamamının daha önce kamu görevinden çıkarıldığı ve rütbelerinin söküldüğü belirtildi.