102 yaşında koronayı yenen kadın alkışlarla servise alındı

Artvin Arhavi ilçesinde yaşayan 102 yaşındaki kadın, yaşam mücadelesini kazandı.

4 çocuğu ve 19 torunu olan Hatice Canoğlu, geçirdiği rahatsızlıklardan şüphelenerek hastaneye gitti.

Sağlık çalışanları, belirtiler doğrultusunda yaşlı kadına PCR testi yaptı. Sonuçları pozitif çıkmasıyla hastaneye yatırılan Canoğlu, tedavi altına alındı.

ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE ÇIKTI

20 gün boyunca süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan asırlık çınar, normal servise alındı.

Hasta yakınlarının aşılarının tam olduğunu söylemesinin ardından sağlık çalışanları, Hatice Nine'yi alkışlar eşliğinde yoğun bakımdan çıkardı.

Aşılarının tam olmasının büyük bir avantaj olduğu belirtildi.

"SAĞLIKLI BESLENİYORDU"

Yaşlı kadının oğlu Kemal Canoğlu, "Annem 3 aşısını da olmuştu. Sağlıklı da besleniyordu. Bugün onu sağlıklı görmek bizi çok mutlu etti. Aşı olmanın önemini bir kere daha görmüş olduk" diye konuştu.

"ZAMANINDA GETİRİLMESİ ETKİLİ OLDU"

Doktor Emre Yılmaz ise “102 yaşındaki hastamız Hatice Ninemiz, virüsü atlattı çok şükür. Hastanın zamanında getirilmesi de tedavi olmasına ayrı bir etken oldu. Ayrıca 3 doz aşınını da yaptırmış olması çok önemliydi.” dedi.

"AŞI SAYESİNDE SERVİSE ALDIK"

Dahiliye uzmanı doktor Serhat Uslu ise “Mart ayından beri, dünyada ve Türkiye’de koronavirüsle mücadelemiz sürüyor. Yaşlı ve genç hastalarımızla hasta sayısı ilçemizde oldukça fazla. Vaka sayısı biraz fazla ama yatan hasta sayımız az ve bu da aşının sayesinde hastaneye gelen hastalarımızdan 102 yaşındaki hastamızı yoğun bakımdan servise aldık. Bu durum bizi de çok mutlu etti.” ifadelerini kullandı.

102 yaşındaki hastanın ailesi ve yakınları ise 20 gün sonra aile büyüklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.