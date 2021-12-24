106 milyon lira destek ödemesi yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aralık ayında 4 nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara 106 milyon lira ödeme yapılacağını belirterek, aralıkta yapılacak nakdi sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 4 AYRI KAPSAMDA DESTEK YAPILACAK

Yanık, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım ve Öksüz Yetim Yardımı olmak üzere, 4 ayrı kapsamda yapılacak ödemelerin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

İHTİYAÇ SAHİBİ KADINLARA 64,3 MİLYON LİRA

Eşi vefat eden ve yardıma muhtaç kadınların yanında olmaya devam ettiklerini belirten Yanık, ihtiyaç sahibi kadınlara bu kapsamda toplamda 64,3 milyon lira destek sağlanacağını aktardı.

ER VE ERBAŞLARIN AİLELERİNE 25,1 MİLYON LİRA

Zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleriyle çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programıyla destek verdiklerini ifade eden Yanık, ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına toplamda yaklaşık 25,1 milyon lira yatırılacağını açıkladı.

ANNE BABASI OLMAYAN 18 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLARA 16,6 MİLYON LİRA

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını kaydeden Bakan Yanık, bu kapsamda toplamda 16,6 milyon TL'nin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını kaydetti.

"ÖDEMELER 28 ARALIK'A KADAR YATIRILACAK"

Nakdi sosyal yardım ödemelerinin 28 Aralık gününe kadar hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını belirten Bakan Yanık, "Aralık ayında 4 nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 106 milyon lira ödeme yapacağız. Hak temelli, hesap verilebilir, nesnel kriterlere bağlı ve sürdürülebilir bir sosyal yardım anlayışıyla politikamızı üretmeye ve hizmetlerimize devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.