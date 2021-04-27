107 gün sonra tahliye olan Melek İpek, kızlarıyla birlikte tatile çıktı

Antalya'da çıplak bir şekilde işkencesine maruz kaldığı eşini öldüren Melek İpek, tutuklandığı cezaevinden 107 gün sonra tahliye oldu. Tahliyesinin ardından özgürlüğüne ve ailesine kavuşan İpek'in ilk işi, hasret kaldığı kızlarıyla birlikte tatile çıkmak oldu.

TÜRKİYE 27.04.2021, 22:24
107 gün sonra tahliye olan Melek İpek, kızlarıyla birlikte tatile çıktı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan Melek İpek ile servis şoförlüğü yapan 12 yıllık eşi Ramazan İpek arasında 7 Ocak gecesi yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı. Tartışmada Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı.

Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Melek İpek, dün saat 16.30'da Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Melek İpek'in, 'meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü gereğince tahliyesine karar verildi.

TAHLİYE SONRASI BABA EVİNE DÖNDÜ

Tahliyenin ardından özgürlüğüne kavuşan Melek İpek, kızları Ceylin Deniz ve İkra Nur'u görünce koşarak sarıldı. Gözyaşları eşliğinde kızlarına uzun süre sarılan İpek, onları çok özlediğini söyledi. Cezaevinin önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarının ardından İpek, ailesiyle birlikte baba evine döndü. Ailesi, akrabalarıyla bir araya gelen İpek, gecenin ilerleyen saatlerinde kızları ve kız kardeşi Nimet Çelik'le birlikte kalarak sabaha kadar sohbet edip, hasret giderdi.

KARAR İÇİN KURBAN KESTİLER

İpek'in eve gelmesiyle evde bayram havasının estiğini belirten Çelik ailesi, kızları Melek İpek'in tahliye kararı için kurban kesti. Özgürlüğüne kavuşan Melek İpek, kızları Ceylin Deniz ve İkra Nur'u alarak yaşadığı zor günleri unutmak ve dinlenmek için tatile çıktı. İpek'in bir süre kızlarıyla yalnız kalıp dinleneceğini belirten avukatı Ahmet Onaran, anne ve kızlarının gözlerden uzak bir ilçede tatilde olduğunu söyledi.

107 gün sonra tahliye olan Melek İpek, kızlarıyla birlikte tatile çıktı
107 gün sonra tahliye olan Melek İpek, kızlarıyla birlikte tatile çıktı
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