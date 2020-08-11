11 Ağustos koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1183 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 243 bin 180, can kaybı 5 bin 873 oldu. Bakan Koca, son 3 günde en fazla vaka görülen illeri açıkladı.
TÜRKİYE 11.08.2020, 20:16 11.08.2020, 20:48
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Ağustos koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa.'' ifadelerini kullandı.
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