11 Aralık koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Aralık koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
TÜRKİYE 11.12.2020, 18:17 11.12.2020, 19:46
11 Aralık koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı:
Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Aralık koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 208 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 106 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Aralık koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 5.607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu.'' ifadelerini kullandı.
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