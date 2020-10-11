11 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Ekim koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 301 Kovid-19 testi yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 59 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1411 oldu.
TÜRKİYE 11.10.2020, 19:04 11.10.2020, 19:31
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Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 59 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 8 bin 837’e yükseldi
BAKAN KOCA: BiRLiKTE BAŞARACAĞIZ, GÜVENiN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Ekim koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin.'' ifadelerini kullandı.
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