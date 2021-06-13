11 kişilik kaçak kazı ekibine suçüstü
Kastamonu'da, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 11 kişilik grup, Hanönü içesine bağlı Kavak köyüne gitti.
TÜRKİYE 13.06.2021, 11:26 13.06.2021, 14:39
Sahte evrak gösterip kendilerini AFAD görevlileri olarak tanıtan şahıslar, heyelan ve deprem önleyici çalışmalar yapacaklarını söyleyerek köy sakinlerini ikna ettiler. 3 gün boyunca iş makineleriyle 100 metre derinliğe ulaşan kazı yaptılar.
Köy sakinleri, şüphelenince durumu jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi.
Ekipler, operasyon için hemen düğmeye bastı. Operasyonda 11 kişilik grup, suçüstü yakalandı.
Kazıda kullanan iş makineleri ile araçlara da el koyuldu.
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