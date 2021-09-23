11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, "kahraman komandolar" tarafından önlendi.

11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlere "Geçit vermeyeceğiz." mesajı paylaşıldı.