11 ve 17 yaşındaki iki kız kardeş ortadan kayboldu!
Bursa'da yaşayan 11 ve 17 yaşındaki Suriye uyruklu iki kız kardeş esrarengiz bir şekilde sırra kadem bastı. Geride hiçbir not ve iz bırakmayan iki kız kardeş, aileleri tarafından gerçekleştirilen aramalara rağmen bulunamadı. Kızlarının hayatından endişe duyan gözü yaşlı aile, yetkililerden gelecek güzel haberi bekliyor.
Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesinde Vişne Caddesi'nde ikamet eden Suriyeli ailenin iki kızı aniden ortadan kayboldu. Öğle saatlerinde evden çıkan veya kaçırılan 17 yaşındaki Hamide Salih ve 11 yaşındaki kız kardeşi Hatice Salih, sırra kadem bastı.
ESRARENGİZ BİÇİMDE ORTADAN KAYBOLDULAR
Aileleri, esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan kızlarını her yerde aramalarına rağmen bulamadı. Geride hiçbir not ve iz bırakmayan iki kız kardeş kayıplara karışırken, gözü yaşlı çaresiz ailesi polise müracaat etti.
KAÇTILAR MI YOKSA KAÇIRILDILAR MI BİLİNMİYOR
Amca Hasan Salih, yeğenlerinin hayatından endişe ettiklerini belirterek, "11 yaşındaki yeğenim Hatice ve 17 yaşındaki ablası Hamide aniden ortadan kayboldular. Her yerde aradık, ancak bulamadık. Daha sonra polise gittik. Fakat hala kendilerinden bir haber yok. Evden mi kaçtılar, yoksa kaçırıldılar mı bilmiyoruz. Her yerde onları arıyoruz. Hayatlarından endişeliyiz. Yetkililerden ve kızlarımızı görenlerden rica ediyoruz. Lütfen bize yardımcı olun" ifadelerini kullandı.
Amca Hasan Salih, genç kızları görenlerin insaniyet namına yetkililere bildirmelerini istedi.
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